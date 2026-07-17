Поисково-спасательная служба продолжает ликвидацию последствий паводка в Глазове

В Глазове идет ликвидация последствий разлива рек. Сотрудники поисково-спасательной службы контролируют ситуацию с дамбой через реку Педонвайка, впадающую в реку Сыга. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

На объездной дороге Чепецкого механического завода проводится обследование мостов после подъема уровня воды. Продолжается разбор заторов на реке Сыга. Также идет откачка воды электропомпами из социальных объектов и домов жителей города и просушка помещений.

Напомним, режим ЧС в Глазове был введен 14 июля после разлива реки Сыга. Было подтоплено 249 придомовых участков и муниципальные учреждения. К вечеру 15 июля вода почти полностью ушла из города.