В Глазове остаются подтопленными 249 придомовых территорий

В Глазове от разлива реки Сыга остаются подтопленными придомовые территории 239 частных и 10 многоквартирных домов. Уровень воды поднялся на три метра. Кроме того, под водой также находятся участки у школы №9, здания детского юношеского центра, и Глазовская межрайонная больница. Об этом сообщает председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в Мах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Глазова Фото: администрация Глазова

«Там, где необходимо, жителей эвакуировали. Все они у своих близких. В ПВР (пунктах временного размещения) решили остаться четыре человека. В Западном микрорайоне организована выдача горячего питания жителям подтопленных домов. Также питанием обеспечены работники спасательных и коммунальных служб»,— сообщил Роман Ефимов. Глава Глазова Сергей Коновалов добавил, что в городе для жителей микрорайонов организовали около 300 порций горячего питания на обед и ужин.

На подтопленных территориях отключены электро- и газоснабжение. Специалисты Россетей проверяют трансформаторные подстанции и возвращают ресурс там, где вода отходит. По состоянию на вечер 14 июля электроэнергия есть в 52% домов. Также в Глазовском районе подтоплены участки дорог в деревнях Порпиево и Сергеевка. Минтранс восстанавливает поврежденные дамбу и участки дорог.

«Ситуация с подтоплением постоянно мониторится, сейчас наблюдается снижение. Однако, снова начались дожди, поэтому за ситуацией наблюдаем очень пристально»,— отмечает премьер республики.

Отметим, что в Глазове выпало аномальное количество осадков. По данным гидрометцентра республики за минувшие сутки в городе выпало 96% от месячной нормы осадков за июль.

Управление Роспотребнадзора контролирует качество питьевой воды в муниципалитете и условия размещения в ПВР.

Напомним, в Глазове объявлен режим ЧС локального уровня из-за выхода реки из берегов. Подтопление произошло из-за проливных дождей и прорыва дамбы.