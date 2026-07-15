В Глазове начали восстанавливать подачу газа и электричества после паводка

Вода после разлива реки Сыга в Глазове практически полностью ушла из города. Она остается лишь в некоторых частных и подвалах многоквартирных домов (МКД). Об этом заявил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

«В Глазовском районе проезд по дороге в деревню Порпиево восстановлен. На дороге в Сергеевку идут работы на участке у дамбы. Их должны завершить сегодня»,— сказал Роман Ефимов. Он отметил, что все мосты и дороги теперь свободны от воды.

В городе почти восстановили подачу электроэнергии. Специалисты Россетей запустили работу восьми подстанций. Электричество есть в 60% ранее отключенных домов. Глава Глазова Сергей Коновалов написал во «ВКонтакте», что без электричества остаются четыре МКД, а также те дома, где повреждены внутренние сети. Также после откачки воды подключили газораспределительный пункт — началось заполнение системы газом. Газовики подают газ в дома, кроме тех, куда не могут попасть.

Согласно прогнозу гидрометцентра в Глазовском районе могут пройти ливни. Уровень воды в реках республики местами превышает средние значения на 60%. Оперативный штаб не исключает повторного разлива рек. Главам городов и районов было поручено быть готовыми к подъему воды.

Напомним, 14 июля в Глазове ввели режим ЧС. После разлива реки Сыга было подтоплено 249 придомовых участков. Участки школы №9, здания детского юношеского центра, и Глазовская межрайонная больница.