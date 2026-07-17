Суд в Сургуте вынес приговоры участникам запрещенного движения «граждане СССР»

Городской суд Сургута вынес приговоры югорчанам, которые признаны виновными в организации и участии в деятельности экстремистского объединения «"МОО "СССР"», которое запрещено в России, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Участники объединения отрицают распад Советского Союза и не признают законы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Суд установил, что с октября 2019 года по январь 2023 года подсудимые создали местную ячейку организации и пропагандировали идеологию движения «граждан СССР» (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Также они издавали документы, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти. Себя они назначили руководителями госорганов:

62-летняя пенсионерка была «зампредседателя президиума Верховного Совета СССР от РСФСР», «председателем центризбиркома РСФСР», «врио министра юстиции СССР», «председателем Верховного Суда СССР», «и.о. председателя военной коллегии Верховного Суда СССР», депутатом «Верховного Совета СССР» от ХМАО, назначила себя на должность Верховного Главнокомандующего вооруженными силами СССР и присвоила очередное воинское звание товарища генерал-полковника;

74-летняя пенсионерка была «председателем ИК СНД Сургута»;

75-летняя пенсионерка являлась руководителем подразделения в Сургуте;

67-летний житель Сургута был «начальником УВД Сургута»;

51-летний житель поселка Лянтор являлся «зампредседателя ИК СНД г.п. Лянтор».

За период работы ячейка собрала 706 753 руб., из которых на финансирование ее экстремистской деятельности направлено 149 335 руб., подразделения в Сургуте — 557 418 руб., в том числе на аренду нежилых помещений и компьютерную технику.

Участников запрещенного движения судили за организацию деятельности экстремистского объединения, сбор средств на ее деятельность и участие в ней, а также за склонение лица в деятельность экстремистской организации.

Всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от пяти до семи лет, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком от года до двух лет. Кроме того, установлен запрет на занятие деятельностью, связанной с работой общественных организаций, на срок от двух до трех лет. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина