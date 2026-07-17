В Екатеринбурге закроют книжный магазин «Буквально»

Независимый книжный магазин «Буквально» на проспекте Ленина, 50 в Екатеринбурге закроется в августе — об этом в Telegram-канале магазина сообщила его основательница Анна Санина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Долгих объяснений не будет: мы просто не справляемся. Сложная ситуация в экономике, большое давление со всех сторон, постоянное повышение цен, новые законы, трудности с логистикой — все это вы и так без нас знаете и видите каждый день. Но еще есть и мы, у которых закончились варианты, как с этим справиться своими силами. Сейчас мы в той ситуации, когда будем еще долго выплачивать долги, даже если продадим все-все, что у нас есть»,— сказала основательница.

До конца июля магазин будет работать в обычном режиме. В последние дни месяца будут организованы распродажа и остатков продукции и прощальная вечеринка. После этого руководство магазина планирует собрать финальные отчеты о продажах и рассчитаться с контрагентами.

Ирина Пичурина