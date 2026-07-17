Липецкий мехзавод обжаловал частичное взыскание в пользу структуры «Ростеха»

В Арбитражный суд Курганской области поступила апелляционная жалоба ООО «Липецкий механический завод» (ЛМЗ; принадлежит генерал-майору в отставке Тимуру Гарееву) на решение о частичном взыскании в пользу АО «Курганский машиностроительный завод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Она пока не принята к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

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Курганский суд инициировал разбирательство еще в конце 2025 года, потребовав с липецкого мехзавода 70,7 млн руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме — решение по иску было принято в конце мая.

Третьими лицами выступили амурское АО «560 бронетанковый ремонтный завод» и Минобороны РФ, которое до 2021 года значилось собственником этого предприятия. У всех трех упомянутых заводов одинаковый основной вид деятельности — производство военных боевых машин.

После начала спецоперации ЛМЗ попал под санкции Великобритании, Канады и США.

Алина Морозова