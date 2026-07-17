КСИР: ни одна капля нефти не пройдет через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нефть и газ не будут проходить через Ормузский пролив ни в каком объеме, пока удары США по Ирану не прекратятся. Заявление пресс-службы КСИР опубликовало Tasnim.

«Полный контроль над Ормузским проливом по-прежнему находится в руках наших отважных бойцов, и до тех пор, пока продолжаются враждебные действия США, ни одна капля нефти и газа не будет экспортирована из этого региона», — указывается в заявлении.

В КСИР также сообщили, что нанесли удар по «центру командования специальных операций противника в районе Эт-Танф в Сирии». Как утверждается, ВВС Корпуса уничтожили радиолокационную систему и несколько вертолетов специального назначения, а также ликвидировали несколько американских бойцов. Операцию провели в «отместку за кровь погибших солдат прошлой ночью в Ираншехре».

С 8 июля США и Иран возобновили вооруженное противостояние. В ночь на 15 июля атака США длилась семь часов. Американские ВС поразили военные объекты вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана. Вчера вечером Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале новой серии ударов по целям в Иране.