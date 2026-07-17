КСИР: ни одна капля нефти не пройдет через Ормузский пролив
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нефть и газ не будут проходить через Ормузский пролив ни в каком объеме, пока удары США по Ирану не прекратятся. Заявление пресс-службы КСИР опубликовало Tasnim.
«Полный контроль над Ормузским проливом по-прежнему находится в руках наших отважных бойцов, и до тех пор, пока продолжаются враждебные действия США, ни одна капля нефти и газа не будет экспортирована из этого региона», — указывается в заявлении.
В КСИР также сообщили, что нанесли удар по «центру командования специальных операций противника в районе Эт-Танф в Сирии». Как утверждается, ВВС Корпуса уничтожили радиолокационную систему и несколько вертолетов специального назначения, а также ликвидировали несколько американских бойцов. Операцию провели в «отместку за кровь погибших солдат прошлой ночью в Ираншехре».
С 8 июля США и Иран возобновили вооруженное противостояние. В ночь на 15 июля атака США длилась семь часов. Американские ВС поразили военные объекты вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана. Вчера вечером Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале новой серии ударов по целям в Иране.
Ормузский пролив является стратегически важным морским путем, через который проходит около 20% мировой нефти и 30% сжиженного природного газа (данные на 2025 год). Это «бутылочное горлышко» мировой торговли углеводородами, поэтому любая его блокировка или нестабильность приводит к росту цен на фрахт и страхование, а полная остановка движения судов может вызвать мировой энергетический шок. Так, в июне 2025 года стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай подскакивала до $170 тыс. в сутки после новостей об угрозе войны между США и Ираном. Полное закрытие пролива также серьезно ударит по экспорту нефти для самого Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Иран неоднократно угрожал закрыть Ормузский пролив в ответ на внешнюю агрессию. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года, Иран перекрыл движение по проливу и начал атаковать танкеры. В апреле 2026 года иранские власти в рамках переговоров с США требовали разрешить взимать плату за проход, как это делает Египет на Суэцком канале. Однако нефтекомпании США выступили против этой идеи, считая, что это увеличит стоимость поставок и создаст прецедент. Иранское командование заявляло, что безопасный проход возможен по маршрутам, одобренным властями.