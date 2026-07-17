Рейс из Челябинска в Минеральные Воды задержали почти на восемь часов

В челябинском аэропорту им. Игоря Курчатова зафиксирована длительная задержка рейсов авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды и обратно. По данным онлайн-табло, вылет рейса А4 6124, запланированный на 06:45 17 июля, перенесен на 14:20.

Соответственно с опозданием прибудет и обратный борт: вместо 05:45 посадка рейса ожидается в 12:40. Причину задержки не сообщают, воздушные гавани Челябинска и Минеральных Вод работают штатно.

В остальном международный аэропорт Челябинска работает в штатном режиме. Большинство утренних рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также международные вылеты в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Сухум были выполнены по расписанию или с минимальными отклонениями до 30 минут.

Евгений Рыженьков