Экс-замгубернатора Андрею Фалейчику продлили срок содержания в СИЗО до октября

Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения бывшему заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику. Он останется в СИЗО еще на три месяца — до 19 октября 2026 года. Об этом сообщил источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах.

Андрей Фалейчик обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, преступления были совершены в период, когда он занимал пост главы Копейского городского округа. Первый эпизод касается получения 1,9 млн руб. от владельца компании «Юность» Михаила Блейзера за содействие в передаче одноименного детского лагеря в аренду частной фирме.

Ранее «Ъ-Южный Урал» сообщал о новом преступном эпизоде. Следствие полагает, что экс-чиновник получил еще более 5 млн руб. от руководителя дорожно-строительной компании. Взамен господин Фалейчик якобы обеспечивал лояльную приемку работ по муниципальным контрактам на ремонт дорог.

Андрей Фалейчик был задержан сотрудниками УФСБ 12 февраля 2026 года. Спустя две недели он уволился с поста заместителя губернатора региона по собственному желанию. Первое время он находился в московском следственном изоляторе, затем был переведен в Челябинск, однако решение о продлении ареста принимал столичный суд.

Евгений Рыженьков