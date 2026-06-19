Экс-замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик вновь остался в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю губернатора Андрею Фалейчику, обвиняемому в получении взятки во время работы мэром Копейска (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он останется в СИЗО еще на месяц, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

По данным источника в правоохранительных органах, владелец компании «Юность» Михаил Блейзер дал Андрею Фалейчику 1,9 млн руб. за передачу фирме в аренду одноименного детского лагеря. Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали бывшего заместителя губернатора Челябинской области 12 февраля этого года.

Андрей Фалейчик уволился с поста замгубернатора по собственному желанию 27 февраля. После задержания он два месяца находился в московском СИЗО, после чего его вернули в Челябинск.

Виталина Ярховска