Бывшему замгубернатора Челябинской области предъявили новый эпизод взятки

Бывшему заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику предъявили еще один эпизодов получения взятки на общую сумму свыше 5 млн руб. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах. За что конкретно экс-замгубернатора получал взятки, источник не уточняет. РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Андрею Фалейчику платил директор некой компании, занимающейся обслуживанием и ремонтом автомобильных дорог, за лояльность при приемке работ по заключенным контрактам.

Андрей Фалейчик был задержан в феврале 2026 года. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Предполагаемое преступление совершено в период, когда Андрей Фалейчик занимал должность главы Копейска. По версии следствия, он получил 1,8 млн руб. от бывшего директора ООО «Юность» Михаила Блейзера, а взамен передал организации в долгосрочную аренду принадлежащий муниципалитету детский лагерь.

Ольга Воробьева