Захарова: Россия не услышала от главы МАГАТЭ осуждения гибели инженера ЗАЭС
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не осудил должным образом гибель главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева.
«Не было осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС. Мы наконец услышали Гросси, но мы вновь не услышали от Гросси осуждения киевского режима вот так адресно, он как бы против всего плохого и за все хорошее»,— сказала госпожа Захарова в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).
Александр Яковлев и водитель погибли при ударе беспилотника по служебному автомобилю утром 15 июля. СКР возбудил дело о теракте. Глава МАГАТЭ назвал атаку недопустимым нападением, а также серьезной угрозой ядерной безопасности.
Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство ядерщика признали терактом».
Запорожская АЭС (ЗАЭС) является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, расположенной на левом берегу Днепра, и находится под контролем России с марта 2022 года. С сентября 2022 года на станции постоянно работает мониторинговая группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Несмотря на присутствие инспекторов, МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность угрозами ядерной безопасности на ЗАЭС из-за продолжающихся обстрелов. Российская сторона, в свою очередь, считает, что МАГАТЭ слишком сдержанно комментирует ситуацию и не называет ответственных за атаки.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно посещал ЗАЭС для оценки обстановки и проведения ротаций миссии. Он призывает к максимальной сдержанности вокруг станции и подчеркивает недопустимость любых атак на ядерные объекты, однако его заявления часто критикуются российской стороной за отсутствие адресного осуждения. Россия призывает международное сообщество и МАГАТЭ осудить действия Украины в связи с атаками на ЗАЭС и другие российские ядерные объекты.