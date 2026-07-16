Главного инженера ЗАЭС Яковлева посмертно представят к госнаграде

Главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева посмертно представят к государственной награде. Накануне он погиб от удара дрона ВСУ по служебной машине. О планах по награждению господина Яковлева рассказал в интервью ИС «Вести» глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Запорожской АЭС Фото: Telegram-канал Запорожской АЭС

Как отметил губернатор, Александр Яковлев проработал на станции 20 лет и участвовал во всех этапах ее становления. Помимо госнаграды, правительство региона выплатит семье инженера «все необходимые компенсации», добавил господин Балицкий.

«Это уже не просто заказное убийство, это ядерный терроризм. Коллектив, отдавая себе отчет в высокой ответственности за безопасность, ядерную безопасность, остается на своих рабочих местах, выполняет свою работу. И объект находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации»,— сказал Евгений Балицкий.

О смерти господина Яковлева сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, украинский дрон ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара. Водитель авто также погиб. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил случившееся и назвал атаку угрозой ядерной безопасности.

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