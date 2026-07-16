Главного инженера ЗАЭС Яковлева посмертно представят к госнаграде
Главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева посмертно представят к государственной награде. Накануне он погиб от удара дрона ВСУ по служебной машине. О планах по награждению господина Яковлева рассказал в интервью ИС «Вести» глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Фото: Telegram-канал Запорожской АЭС
Как отметил губернатор, Александр Яковлев проработал на станции 20 лет и участвовал во всех этапах ее становления. Помимо госнаграды, правительство региона выплатит семье инженера «все необходимые компенсации», добавил господин Балицкий.
«Это уже не просто заказное убийство, это ядерный терроризм. Коллектив, отдавая себе отчет в высокой ответственности за безопасность, ядерную безопасность, остается на своих рабочих местах, выполняет свою работу. И объект находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации»,— сказал Евгений Балицкий.
О смерти господина Яковлева сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, украинский дрон ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара. Водитель авто также погиб. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил случившееся и назвал атаку угрозой ядерной безопасности.
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В период с марта 2022 года Запорожская АЭС и её город-спутник Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции, подвергались регулярным атакам дронов и артиллерийским обстрелам, что вызывало обеспокоенность МАГАТЭ. По заявлениям "Росатома", с весны 2026 года наблюдалась "резкая эскалация" ударов по ЗАЭС и прилегающим территориям; к 10 июля 2026 года станция, по оценке российских военных, пережила более 460 атак БПЛА и 16 ударов артиллерии.
Эти атаки, по мнению гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, нацелены на запугивание сотрудников станции и обеспечение её безопасности. В результате инцидентов на территории ЗАЭС были пострадавшие. Например, 3 июля 2024 года восемь сотрудников ЗАЭС получили травмы после атаки дронов на подстанцию «Радуга», при этом один находился в состоянии средней тяжести. Также 7 апреля 2024 года в результате атаки пострадали три сотрудника станции.