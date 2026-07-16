Алексей Текслер поручил увеличить число бензовозов в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание оперштаба по ситуации с бензином в регионе. Он распорядился ввести ежедневный контроль за каждой сетью АЗС и увеличить количество бензовозов на линии, чтобы оперативно решать проблемы с нехваткой топлива, сообщает пресс-служба правительства региона.

Причиной очередей на заправках власти назвали резкий рост спроса и сложности с доставкой горючего. Теперь правительство будет каждый день контролировать, сколько топлива осталось на базах, сколько машин вышло на линию и сколько бензина продали за сутки.

В первую очередь горючим обеспечат скорые, пожарных и коммунальные службы. На самых загруженных АЗС будет дежурить полиция. Это нужно, чтобы очереди из автомобилей не мешали проезду общественного транспорта. Особое внимание власти уделят отдаленным районам области, где топливо часто обеспечивают частные поставщики.

Евгений Рыженьков