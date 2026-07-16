В Ульяновске суд отменил выдворение из России мексиканского художника

В ночь со среды на четверг проживающий в Ульяновске мексиканский художник Эммануэль Легаррета, выдворения которого из России требовала миграционная служба полиции, был освобожден из центра временного содержания иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Накануне, 15 июля, Железнодорожный суд Ульяновска отменил постановление миграционной службы отдела полиции Железнодорожного района Ульяновска о выдворении из России мексиканского художника и принял новое решение о назначении ему штрафа за нарушение миграционного законодательства.

Как сообщал «Ъ-Волга», мексиканец Эммануэль Легаррета живет в России уже девять лет, говорит, что полюбил эту страну, вдохновляется ее обычаями и культурой. В последние годы он проживает в Ульяновске, участвует в работе арт-галереи, дает бесплатные мастер-классы для детей с особенностями развития и для взрослых, пишет портреты участников СВО. Имея с 2018 года вид на жительство, он, согласно требованиям законодательства, должен ежегодно подтверждать факт своего проживания в России по конкретному адресу регистрации. Осенью прошлого года в отношении него уже выносилось постановление об административном нарушении в связи с тем, что он несвоевременно известил о смене адреса регистрации.

5 июня, полиция вынесла постановление о выдворении художника за пределы РФ в связи с повторным нарушением — несвоевременной подачей документов, подтверждающих проживание в Ульяновске. В реальности, по словам адвоката Арины Суэцкой-Куликовой, господин Легаррета, вел себя как законопослушный иностранец, он трижды приходил в миграционную службу с необходимыми документами, но их у него не принимали, ссылаясь на различные причины («слишком рано», «нет бланков», «ждем ответа на запрос из Санкт-Петербурга, где вы проживали ранее» и т.д.). Ему сказали, что ему позвонят, когда придет ответ на запрос. Но когда ему позвонили и он снова пришел в миграционную службу с документами, художника задержали за повторное нарушение миграционного законодательства и препроводили в центр временного содержания иностранцев. Как отмечала Арина Суэцкая-Куликова, вместо того чтобы проконсультировать иностранца, который старается быть законопослушным, полиция решила сразу приступить к наказанию.

17 июня Железнодорожный райсуд, рассмотрев жалобу художника, признал постановление незаконным и направил дело на новое рассмотрение, указав на ряд процессуальных нарушений и отсутствие профессионального переводчика. Художника освободили, но полиция вскоре оформила новое постановление о выдворении мексиканца, после чего он снова был задержан и направлен в тот же центр временного содержания. 3 июля райсуд вновь отменил постановление, вернув дело на новое рассмотрение и указав, что не были предприняты все меры для всестороннего и объективного рассмотрения дела. Художника снова освободили, но 6 июля полиция вновь оформила постановление о выдворении и опять направила в центр временного содержания. На этот раз суд, рассмотрев жалобу художника, принял собственное решение, исключив выдворение из РФ и назначив штраф 40 тыс. руб.

По словам адвоката, суд, вероятно, принял во внимание и многочисленные ходатайства различных организаций, выступивших в защиту мексиканского художника». Известно, что в его защиту выступил и депутат Госдумы, экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, направивший генпрокурору РФ Александру Гуцану обращение, в котором просит провести прокурорскую проверку и «не допустить необоснованного выдворения человека, делом доказавшего свою преданность России».

Будет ли полиция обжаловать решение суда, неизвестно. В пресс-службе УМВД воздержались от комментариев по этому поводу.

Сергей Титов, Ульяновск