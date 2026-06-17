В Ульяновске суд признал незаконным решение о выдворении из РФ мексиканского художника

Железнодорожный районный суд Ульяновска на своем заседании удовлетворил жалобу мексиканского художника Эммануэля Легаррета и признал незаконным постановление полиции об административном наказании за повторное нарушение миграционного законодательства (ч. 4 ст.18.8 КоАП РФ). Согласно постановлению, за несвоевременную подачу документов, подтверждающих факт проживания в России, на художника накладывался штраф с последующим выдворением за пределы РФ. Решение суда было оглашено в среду, около 16:30. Об этом «Ъ-Волга» сообщила адвокат художника Арина Суэцкая-Куликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Акрамовский Фото: Вячеслав Акрамовский

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Эммануэль Легаррета — художник, уроженец Мексики, член института изобразительного искусства Мадрида. Три года работал в США, затем в Великобритании, долгое время жил и работал в Испании, затем в Финляндии. В России проживает уже девять лет. С 2018 года имеет вид на жительство (ВНЖ). Сначала жил в Санкт-Петербурге, затем, «желая расширить горизонты», переехал вслед за любимой девушкой в Ульяновск, где участвует в работе частной арт-галереи, дает бесплатные мастер-классы для детей с особенностями развития и для взрослых, пишет портреты участников СВО.

В октябре прошлого года ему выносилось наказание за административное нарушение в связи с тем, что он не направил своевременно в миграционную службу информацию о смене адреса регистрации. По словам адвоката художника Арины Суэцкой-Куликовой, в этом году художник заблаговременно подготовил документы (иностранцы с ВНЖ обязаны ежегодно подтверждать документами факт проживания в России по месту регистрации) и принес их в миграционную службу, однако ему сказали, что еще слишком рано. Во время второго визита ссылаясь на отсутствие бланков, во время третьего визита — что пока не нужно подавать, т. к. они ждут ответа на запрос из Санкт-Петербурга, и они позвонят, когда придет ответ. А когда после их звонка он явился в миграционную службу в четвертый раз, его просто задержали и после двух суток изолятора временного содержания был направлен в центр временного содержания иностранцев для последующего выдворения за пределы РФ в связи с повторным нарушением миграционного законодательства.

Адвокат художника Арина Суэцкая-Куликова направила в суд жалобу художника с требованием признать постановление незаконным и отменить его. В суде она отметила, что сам по себе состав административного правонарушения в действиях ее Эммануэля Легаррета отсутствует, потому что он, стараясь быть законопослушным иностранцем, «делал массу попыток исполнить требования закона», «и свидетели, и даже сотрудник полиции подтвердила это». Кроме того, адвокат сообщила о ряде процессуальных нарушений миграционной службы полиции, и з них главное — в ряде эпизодов — полное отсутствие переводчика, в одном из случаев — предоставление некомпетентного и непрофессионального переводчика. Она также отмечала, что вместо помощи иностранцу и его консультирования полиция приступила к карательным мерам.

Суд согласился с доводами защиты и, признав постановление полиции о выдворении художника незаконным, отменил его и направил дело на новое рассмотрение. По словам адвоката, сейчас суд направляет запрос в центр временного содержания иностранцев о немедленном освобождении Эммануэля Легаррета.

Сергей Титов, Ульяновск