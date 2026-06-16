Мексиканцу не простили художества

В Ульяновске суд приступил к рассмотрению жалобы мексиканского художника Эммануэля Легаррета на постановление полиции о повторном нарушении миграционного законодательства и выдворении из РФ. Художник проживает в России уже девять лет, имеет вид на жительство. В Ульяновск приехал из Санкт-Петербурга вслед за любимой девушкой. Выставлялся в частной галерее, проводил мастер-классы по изобразительному искусству, в том числе — для детей с особенностями развития. Полиция заявляет, что художник повторно нарушил миграционное законодательство, не предоставив в требуемые сроки документы. Адвокат художника отмечает, что ее подзащитный — законопослушный иностранец, он трижды приходил в полицию, желая передать бумаги, но вместо консультации и помощи получил требование о выдворении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Акрамовский Фото: Вячеслав Акрамовский

Во вторник в Железнодорожном районном суде Ульяновска началось рассмотрение жалобы мексиканского художника Эммануэля Легаррета о незаконности постановления полиции о выдворении за пределы России (ч. 4 ст.18.8 КоАП РФ, штраф до 7 тыс. руб. с административным выдворением за пределы РФ).

Как ранее сообщал «Ъ», неделю назад от предпринимателя и основателя ульяновской арт-галереи Вячеслава Акрамовского стало известно, что работающий в Ульяновске мексиканский художник Эммануэль Легаррета направлен в центр временного содержания иностранцев для последующего выдворения из России.

Эммануэль Легаррета — художник, уроженец Мексики. Как отмечается на сайте Центра испанского языка и культуры Adelante, Эммануэль Легаррета — член института изобразительного искусства Мадрида. Три года работал в США, затем в Великобритании, долгое время жил и работал в Испании, затем в Финляндии. По словам художника, он является родственником звезды телесериала «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро: двоюродная сестра его бабушки по материнской линии — мать Вероники Кастро.

В России господин Легаррета проживает уже девять лет. С 2018 года имеет вид на жительство. Сначала жил в Санкт-Петербурге, организовывал там собственные выставки, но потерял значительную часть своих сбережений. А затем, «желая расширить горизонты», переехал вслед за любимой девушкой в Ульяновск. Галерист Вячеслав Акрамовский отмечает, что художник участвует в работе арт-галереи, дает бесплатные мастер-классы для детей с особенностями развития и для взрослых, пишет портреты участников СВО.

Сам художник рассказал «Ъ», что решил жить в России, чтобы поближе познакомиться с обычаями страны, которая ему нравится: «Я хочу продолжать изучать язык и знакомиться с культурой страны, фольклором и историей».

Неделю назад, в день препровождения художника в центр временного содержания иностранцев, в УМВД на запрос «Ъ» по ситуации отказались от комментариев. Официальный ответ поступил 11 июня уже от МВД РФ, который также был распространен в СМИ.

В заявлении МВД, подготовленном «в ответ на поступившие запросы от СМИ и депутатского корпуса», говорилось, что художник «нарушил требование о ежегодном предоставлении в миграционную службу уведомления о подтверждении своего проживания на территории РФ». Кроме того, ведомство подчеркнуло, что в 2025 году «гражданин привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений, в том числе за распитие алкогольных напитков в общественных местах». «С учетом вышеизложенного, 5 июня в отношении мужчины ОВМ ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа с административным выдворением за пределы РФ»,— отмечается в заявлении МВД с напоминанием, что «независимо от социального статуса» иностранцы должны своевременного урегулировать свое правовое положение.

В УМВД не могли пояснить, сколько административных правонарушений было у господина Легаррета, и при каких обстоятельствах было «распитие алкогольных напитков в общественных местах». Сам художник ответил «Ъ», что возвращался с подругой из магазина, в руках была открытая банка пива, и его задержала полиция, оштрафовав на 500 руб. «А в интернете представили меня так, будто я алкоголик и хулиган, что является ложью». Вячеслав Акрамовский сказал «Ъ», что в курсе этой истории, отметив, что «Эммануэль совсем не пьет — он спортсмен».

Адвокат художника Арина Суэцкая-Куликова пояснила «Ъ», что осенью 2025 года Эммануэля Легаррета действительно привлекали к административной ответственности за то, что, сменив регистрацию, он не уведомил своевременно миграционную службу. «В этом году он заблаговременно пришел с документами в полицию, но ему сказали, что пока еще рано. Когда он пришел во второй раз, ему ответили, что нет бланков, во время третьего посещения сказали, что ждут ответ из Санкт-Петербурга, пообещали позвонить, когда придет ответ. А когда они ему позвонили, и он 4 июня снова явился в миграционную службу, ему ответили, что он задержан», — пояснила адвокат. По ее словам, здесь нет административного правонарушения, поскольку господин Легаррета старался быть законопослушным иностранцем, он желал исполнить все требования закона, «но вместо того, чтобы пояснить и проконсультировать, полиция перешла к наказанию». Она также отметила, что полицией нарушены процессуальные требования, в частности, ее подзащитному не был даже предоставлен профессиональный переводчик. Региональный уполномоченный по правам человека Сергей Люльков сказал «Ъ», что в этом деле «действительно есть вопросы», в связи с чем он направил свои обращения в полицию региона и прокуратуру.

Сергей Титов, Ульяновск