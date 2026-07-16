Рыбхоз «Пихтовка» из Удмуртии приобретет дополнительно 75 тонн топлива для работ

Рыбхоз «Пихтовка» закупил 50 т дизельного топлива и приобретет еще 75 т для сбора урожая. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Отмечается, что дождь не станет «серьезным препятствием» во время жатвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работникам рыбхоза предстоит убрать более 200 га раннеспелого ячменя. Использовать будут два комбайна. Ожидаемая урожайность составит 35—40 центнеров с гектара, следует из слов директора хозяйства и председателя комиссии Госсовета Удмуртии по АПК Георгия Крылова. Урожай потом сразу отправится на пруды для кормления карпов.

Закупленное топливо, по мнению господина Крылова, обеспечит своевременную уборку и зяблевую обработку. Это станет залогом хорошего урожая в будущем.

Напомним, с начала проблем с бензином практически вдвое выросли цены на дизтопливо. 30 июня пресс-служба предприятия процитировала замдиректора «Пихтовки» Виталия Иванова, который отметил невозможность работы экономики рыбхоза при ценах свыше 100 руб. за литр топлива. На следующий день пост во «ВКонтакте» был удален.

Георгий Крылов, в свою очередь, пояснил «Ъ-Удмуртия», что имеющихся запасов топлива у предприятия достаточно для проведения полевых работ проведения в течение 25 дней.