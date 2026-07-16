В Челябинской области из-за паводка перекрыли дорогу до Нязепетровского района

Госавтоинспекция Челябинской области временно ограничила движение на участке автодороги от поселка Аракуль до границы Нязепетровского района. Проезд закрыт для всех видов транспорта с 13:00 16 июля до 13:00 18 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной перекрытия стали сильные дожди, из-за которых трассу подтопило на 7-м километре. В областной ГАИ уточнили, что ограничения могут продлить в случае плохой погоды.

Сейчас на месте работают экипажи ДПС и дорожные службы, которые регулируют движение и обеспечивают безопасность на подтопленном участке.

Евгений Рыженьков