В Армении у оппозиционера Царукяна конфисковали цементный завод

Антикоррупционный суд Армении передал под управление государства компанию «Араратцемент». Она принадлежит главе партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, арестованному по делу о мошенничестве и отмывании денег, передает News.am.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гагик Царукян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Гагик Царукян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Решение принималось по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения, поданному в Антикоррупционный суд 9 октября 2023 года. Ведомство также требует конфисковать 75 объектов недвижимости, 42 транспортных средства, доли участия в 38 юридических лицах (в том числе ООО «Мульти Груп Концерн», ООО «Мульти Автотранс», ООО «Онира клуб»), а также свыше 105 млрд драмов (около $292 млн).

Гагик Царукян является одним из самых богатых людей в Армении. Его холдинг объединяет 40 компаний в сферах сельского хозяйства, строительства, фармацевтики, производства, туризма и игорного бизнеса. Он участвовал в недавних парламентских выборах, на которых победу одержала партия действующего премьера Никола Пашиняна.

6 июля Гагика Царукяна задержали, а затем арестовали по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Следствие считает, что он с возможными сообщниками похитил около $21,7 млн, импортируя топливо и другие товары из Ирана. Господин Царукян отрицает обвинения, сотрудники его предприятий несколько дней подряд выходили на протесты.