Сотрудники опечатанных компаний Царукяна третий день подряд выходят на протесты

Сотрудники предприятий арестованного лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна проводят акции протеста из-за закрытия его компаний. Они настаивают, что простой лишил сотни семей единственного источника существования.

Компании концерна «Мульти Груп» Гагика Царукяна были опечатаны 6 июля после проверок правоохранительными органами. Последние три дня сотрудники требуют разрешить проблему с работой, которая коснулась около 15 тыс. человек, пишут News.am и «Sputnik Армения».

Гагик Царукян — один из богатейших людей Армении, владелец крупного концерна «Мульти Груп». Холдинг объединяет 40 компаний в сферах производства, сельского хозяйства, строительства, фармацевтики, туризма и игорного бизнеса. 6 июля его задержали, а затем арестовали по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Это произошло вскоре после парламентских выборов в Армении.

Лусине Баласян