Сотрудники опечатанных компаний Царукяна третий день подряд выходят на протесты
Сотрудники предприятий арестованного лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна проводят акции протеста из-за закрытия его компаний. Они настаивают, что простой лишил сотни семей единственного источника существования.
Компании концерна «Мульти Груп» Гагика Царукяна были опечатаны 6 июля после проверок правоохранительными органами. Последние три дня сотрудники требуют разрешить проблему с работой, которая коснулась около 15 тыс. человек, пишут News.am и «Sputnik Армения».
Гагик Царукян — один из богатейших людей Армении, владелец крупного концерна «Мульти Груп». Холдинг объединяет 40 компаний в сферах производства, сельского хозяйства, строительства, фармацевтики, туризма и игорного бизнеса. 6 июля его задержали, а затем арестовали по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Это произошло вскоре после парламентских выборов в Армении.
Арест Гагика Царукяна и проверки в его компаниях произошли вскоре после парламентских выборов в Армении, которые состоялись 7 июня. Его партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть барьер в 4% для прохождения в парламент, набрав 3,996% голосов, несмотря на первоначальные сообщения о преодолении барьера. До этого, 9 июня, ему запретили покидать страну из-за уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Против Царукяна было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, его задержали 6 июля в Ереване, а 7 июля суд арестовал его на два месяца. До выборов премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинял Царукяна в хищении $300 млн и заявлял о намерении лишить его имущества, чтобы «вернуть украденное у народа». Такие заявления Пашинян делал, угрожая оппонентам, что «революция больше не может быть бархатной».