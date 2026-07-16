В Кургане в пятый раз объявили тендер на строительство улицы за 450 млн рублей

Дирекция социальных объектов Кургана объявила аукцион на строительство участка улицы Фарафонова. Начальная цена контракта составляет 450 млн руб. Источником финансирования выступают городской и областной бюджеты, следует из документации на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит построить дорогу от улицы Мальцева до 7-го микрорайона, а также обустроить систему водоотвода в реку Черную. Работы должны быть завершены до 11 декабря 2026 года.

Это пятая попытка региональных властей найти исполнителя проекта с марта текущего года. Три предыдущих аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Четвертый тендер отменил сам заказчик. Несмотря на многократные переносы процедур, срок сдачи объекта остается прежним — декабрь текущего года. Итоги нового конкурса подведут в конце июля.

Евгений Рыженьков