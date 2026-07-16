Актера Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народного артиста России, актера театра и кино Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания состоялась утром 16 июля в Театре на Таганке. Проститься с Юрием Смирновым пришли более 100 человек. Среди них — директор театра, заслуженная артистка России Ирина Апексимова, представители департамента культуры Москвы и коллеги актера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Максим Смирнов на церемонии прощания с Юрием Смирновым в Театре на Таганке

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Режиссер Максим Смирнов на церемонии прощания с Юрием Смирновым в Театре на Таганке

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Юрий Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Работал в Театре на Таганке более 60 лет — с момента его основания. Сыграл более чем в 30 постановках, в том числе «Тартюф», «Борис Годунов», «Преступление и наказание» и других. Исполнил десятки ролей в фильмах и сериалах.