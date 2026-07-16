В Москве прощаются с народным артистом Юрием Смирновым

В московском Театре на Таганке проходит церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Актер умер 11 июля на 88-м году жизни.

Траурные мероприятия начались в 11:00, проститься с актером может любой желающий. За полчаса до начала церемонии у входа в театр начали собираться друзья и коллеги господина Смирнова. Позднее сегодня состоятся похороны на Троекуровском кладбище.

Господин Смирнов окончил Театральное училище имени Б. Щукина в 1963 году, тогда же его приняли в труппу Театра на Таганке. Актер исполнил роли более чем в 30 постановках. Среди них — «А зори здесь тихие», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф», «Фауст», «Мастер и Маргарита» и другие. Одной из последних работ Юрия Смирнова на сцене стал спектакль «Земляничная поляна». Он также исполнил десятки ролей в фильмах и сериалах.