Песков прокомментировал смену премьер-министра на Украине

Кадровые перестановки в украинском правительстве не имеют принципиального значения для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал смену премьер-министра Украины и отставку министра обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам Дмитрия Пескова, Москва придает большее значение урегулированию конфликта и обеспечению собственных интересов. Вместе с этим он добавил, что в Москве отслеживают «все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО».

«Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность, примет ответственное решение ... которое позволит завершить специальную военную операцию»,— добавил господин Песков. В 2024 году президент Владимир Путин говорил, что единственной легитимной властью в стране остаются Верховная рада и ее спикер.

На этой неделе на Украине свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров. Оба проработали на должностях менее года. Президент Владимир Зеленский говорил, что кадровые перестановки необходимы для изменения политической системы.