Песков высказался о шансах завершить СВО сделкой в американском стиле

Многие политические конфликты очень сложны и могут быть урегулированы только в ходе длительного и комплексного процесса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Решить многие конфликты в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования», — сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, не видит ли Кремль в развитии ситуации вокруг Ирана сигнала для себя о том, что договариваться по Украине нет смысла.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что с оптимизмом смотрит на возможность урегулирования российско-украинского конфликта. В Кремле заявляли, что получают «сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы оказывать посреднические усилия».