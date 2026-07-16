Песков высказался о шансах завершить СВО сделкой в американском стиле
Многие политические конфликты очень сложны и могут быть урегулированы только в ходе длительного и комплексного процесса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Решить многие конфликты в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования», — сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, не видит ли Кремль в развитии ситуации вокруг Ирана сигнала для себя о том, что договариваться по Украине нет смысла.
В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что с оптимизмом смотрит на возможность урегулирования российско-украинского конфликта. В Кремле заявляли, что получают «сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы оказывать посреднические усилия».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчёркивал, что Россия и США сохраняют "узкопрофильный" диалог по украинскому урегулированию, несмотря на общее состояние "в руинах" отношений между странами. Этот диалог, по его словам, может стать основой для продвижения в вопросах мирного урегулирования и потенциально позволит перейти к более широкому сотрудничеству. Москва видит значительный потенциал в отношениях с Вашингтоном и надеется, что прогресс в украинском урегулировании улучшит двусторонние связи.
Контакты между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине ведутся по различным каналам, включая встречи на уровне спецпредставителей и телефонные разговоры. Американская сторона, в особенности при Дональде Трампе, предлагала "мирный план" из 20 или 28 пунктов, включающий, среди прочего, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ. Однако Украина и европейские страны выражали несогласие с некоторыми предложениями, особенно касающимися территориальных уступок и последовательности решения вопросов.
В ходе переговоров обсуждались также вопросы, касающиеся Донбасса, где США предлагали создать свободную демилитаризованную экономическую зону. Однако территориальный вопрос остаётся одним из самых сложных на переговорах, и Украина отказывается выводить свои войска с контролируемых территорий ДНР. Россия, хоть и заявляет о стремлении к миру, устраивает текущая динамика СВО, ведущая к достижению целей военными средствами.