В Екатеринбурге 25-26 июля пройдет фестиваль камнерезного искусства «Грани»

Фестиваль камнерезного искусства «Грани» пройдет с 25 по 26 июля в Екатеринбурге, он приурочен к 300-летию Екатеринбургской Императорской Гранильной фабрики, рассказали организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

15 июля 1726 года один из основателей Екатеринбурга Вильгельм де Геннин подписал определение Сибирского обер-бергамта об учреждении в городе камнерезного и гранитного производства. Екатеринбургская гранильная фабрика — старейшая русская фабрика художественной обработки камня, работала с 1751 по 2003 год. Она стала центром камнерезного искусства на Урале, используя богатство местных самоцветов — яшму, малахит, родонит, лазурит, агат и другие камни.

В программе фестиваля: экскурсии по выставкам, лекции с художниками, коллекционерами, скульпторами и преподавателями из данной сферы, мастер-классы по работе с камнем.

Мероприятия фестиваля пройдут на четырех площадках — в Музее истории Екатеринбурга, Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ), областном Музее истории камнерезного и ювелирного искусства и Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского.

В Музее истории Екатеринбурга будет организована выставка «Каменный город», которая станет экскурсом в развитие индустрии обработки камня в городе. В ЕМИИ будут показаны каменные произведения из столичных собраний, в музее камнерезного и ювелирного искусства можно будет увидеть выставку «Россия в камне», а Центр истории камнерезного дела познакомит с искусством огранки самоцветов.

Яна Чипура