Индекс Мосбиржи на утренней сессии опустился ниже 2100 пунктов впервые с декабря 2022 года

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) с дополнительным кодом (IMOEX2) в начале утренней торговой сессии опустился ниже 2100 пунктов впервые с декабря 2022 года. По данным на 07:44 мск, показатель снижался на 1,34% и составил 2083,39 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Утренние торги Мосбиржа проводит с 06:50 до 09:50 мск. Официальное значение индекса Мосбиржи определяется на основной сессии — с 09:50 до 19:00 мск.