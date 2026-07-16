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Очень сильные дожди и ливни ожидаются в Свердловской области

На территории Свердловской области 17 июля местами прогнозируются очень сильные дожди и ливни, предупредили жителей Среднего Урала в региональном МЧС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации Уральского гидрометцентра, циклон в регионе будет двигаться в сторону Омска — сильные и очень сильные осадки вероятные сегодня и 17 июля на севере и востоке области. Дожди ослабеют только к началу новой недели на севере Свердловской области.

В пятницу на Среднем Урале будет облачно, местами с сильными и очень сильными дождями, сильными ливнями, однако на юге ожидается небольшой дождь с грозой. Ветер на севере северный, на юге западный 4-9 при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью +12..+17°, днем на юге +18..+23°, на севере +14..+19°. В Екатеринбурге ночью +16°, днем +21°, возможны небольшой дождь и гроза.

Ирина Пичурина

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