Свердловчане стали в шесть раз чаще отправлять предоплаченные письма

Доля предоплаченных писем среди жителей Свердловской области выросла с 3% за весь 2025 год до 19,9% в мае 2026 года, сообщили в пресс-службе «Почты России». Отправка каждого пятого письма осуществлялась через онлайн-платежи — услугой пользуются как рядовые пользователи, так и бизнес региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рост показателей в первом полугодии обеспечен развитием функций оплаты на сайте и в мобильном приложении «Почты России». Клиенты теперь могут оформить отправление дистанционно, а в отделении передать его оператору или в специальное окно без расчетов на месте. Аналогичная тенденция наблюдается у предзаполненных отправлений. Здесь лидерскую позицию сохраняют посылки: в 2025 году каждая четвертая посылка (25%) оформлялась заранее, что почти в три раза превышает аналогичный показатель по письмам (8,7%). В 2026 году доля предзаполненных писем превысила 36%.

«Мы видим кардинальную смену модели поведения клиентов. Если в 2025 году сервисы предоплаты писем были скорее экспериментальной опцией для продвинутых пользователей, то в 2026 году это уже массовый стандарт»,— рассказала директор группы регионов «Урал» Наталья Алемасова, отметив, что повысившаяся динамика показывает удобство и стабильность сервиса.

Ирина Пичурина