Турция пообещала Украине гарантии безопасности на море после завершения боев
Турция согласилась предоставить Украине военно-морские гарантии безопасности на Черном море после окончания конфликта с Россией. Анкара обсуждает этот вопрос с руководством ВМС союзных стран, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения — гарантии безопасности для Украины. Эти гарантии включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую. По этому вопросу у нас с союзниками есть взаимопонимание»,— сказал господин Фидан на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве (трансляция велась на YouTube-канале МИД Турции).
Вопросом отправки миротворцев на Украину в качестве гарантий безопасности занимается «коалиция желающих», в которую входят примерно 30 стран. Это инициатива Великобритании и Франции, запущенная в 2025 году. Турция приняла участие в нескольких встречах коалиции. Участники договорились провести осенью в Польше первые военные учения.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Потренируются на Польше».
Идея гарантий безопасности для Украины активно обсуждается в рамках «коалиции желающих», неформального объединения более 30 стран, созданного по инициативе Великобритании и Франции. Эта коалиция стремится обеспечить будущий мир в Украине, в том числе, путем возможного размещения многонациональных сил сдерживания на суше, море и в воздухе после прекращения конфликта. Турция высказывала готовность предоставить свои силы для контроля над Черным морем и участвует в этих дискуссиях, что подтверждается ее предложениями на встречах «коалиции желающих» и переговорами на высоком уровне.
Обсуждение морского аспекта безопасности Черного моря не ново. В 2025 году глава МИД Турции Хакан Фидан уже посещал Киев для подтверждения готовности Анкары к переговорам между Москвой и Киевом, а также для обсуждения важности обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Ранее, в марте 2025 года, Россия и США провели в Эр-Рияде продолжительные переговоры, главным вопросом которых было обеспечение безопасности судоходства в Черном море. При этом Киев заявлял, что «коалиция желающих» поможет обезопасить моря Украины.