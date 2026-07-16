Турция пообещала Украине гарантии безопасности на море после завершения боев

Турция согласилась предоставить Украине военно-морские гарантии безопасности на Черном море после окончания конфликта с Россией. Анкара обсуждает этот вопрос с руководством ВМС союзных стран, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения — гарантии безопасности для Украины. Эти гарантии включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую. По этому вопросу у нас с союзниками есть взаимопонимание»,— сказал господин Фидан на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве (трансляция велась на YouTube-канале МИД Турции).

Вопросом отправки миротворцев на Украину в качестве гарантий безопасности занимается «коалиция желающих», в которую входят примерно 30 стран. Это инициатива Великобритании и Франции, запущенная в 2025 году. Турция приняла участие в нескольких встречах коалиции. Участники договорились провести осенью в Польше первые военные учения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Потренируются на Польше».