Первые учения миротворцев для Украины пройдут в Польше осенью
Осенью в Польше пройдут первые военные учения «коалиции желающих». Их организуют, чтобы отработать миротворческую миссию на Украине после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск. В маневрах будут задействованы войска из Великобритании и Франции.
Дональд Туск
Фото: Tom Nicholson / Reuters
«Эти учения подготовят всю коалицию к обеспечению реальных гарантий безопасности... Стало ясно, что эскалация со стороны России все еще возможна, поэтому мы с большим удовлетворением приветствовали окончательное решение о том, что Польша примет британские и французские войска»,— сказал господин Туск (цитата по Onet).
Премьер отметил, что Варшава финансово и логистически готовится к тому, чтобы обеспечить постоянное присутствие в Европе войск не только США, но и союзников. «Ключевая роль Польши полностью признана. Наша позиция — не только в рамках этой коалиции, но и во всей Европе — действительно значима»,— добавил господин Туск.
«Коалиция желающих» — инициатива Великобритании и Франции. Она была сформирована весной 2025 года. В нее входят более 30 государств, готовых стать гарантами мира на Украине после заключения мирного соглашения с Россией. Саммит стран коалиции прошел накануне в Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне объявил, что участники встречи решили провести учения многонациональных сил в ближайшие месяцы.
Коалиция из более чем 30 стран, включая Великобританию и Францию, была сформирована весной 2025 года для обсуждения гарантий безопасности Украины после прекращения огня с Россией. В ее задачи входит обеспечение мира и стабильности, а также потенциальное развертывание многонациональных сил для поддержания мира. Российская Федерация неоднократно заявляла о категорическом неприятии присутствия иностранных войск на украинской территории, расценивая их как законный военный объект и потенциальную угрозу своей безопасности, что может привести к эскалации конфликта.
Основное внимание коалиции уделяется не только поставкам вооружений, но и укреплению украинской армии, поддержке военно-промышленного комплекса Украины. Несмотря на заявления о готовности 26 стран отправить свои войска на Украину после мирного соглашения, многие страны, включая Польшу, пока не планируют прямого задействования своих военнослужащих, предпочитая оказывать логистическую и финансовую помощь. При этом некоторые члены коалиции, например, Германия, поддерживают усиление противовоздушной обороны Украины и производство дальнобойных ракет.