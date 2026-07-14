Первые учения миротворцев для Украины пройдут в Польше осенью

Осенью в Польше пройдут первые военные учения «коалиции желающих». Их организуют, чтобы отработать миротворческую миссию на Украине после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск. В маневрах будут задействованы войска из Великобритании и Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Туск

Фото: Tom Nicholson / Reuters Дональд Туск

Фото: Tom Nicholson / Reuters

«Эти учения подготовят всю коалицию к обеспечению реальных гарантий безопасности... Стало ясно, что эскалация со стороны России все еще возможна, поэтому мы с большим удовлетворением приветствовали окончательное решение о том, что Польша примет британские и французские войска»,— сказал господин Туск (цитата по Onet).

Премьер отметил, что Варшава финансово и логистически готовится к тому, чтобы обеспечить постоянное присутствие в Европе войск не только США, но и союзников. «Ключевая роль Польши полностью признана. Наша позиция — не только в рамках этой коалиции, но и во всей Европе — действительно значима»,— добавил господин Туск.

«Коалиция желающих» — инициатива Великобритании и Франции. Она была сформирована весной 2025 года. В нее входят более 30 государств, готовых стать гарантами мира на Украине после заключения мирного соглашения с Россией. Саммит стран коалиции прошел накануне в Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне объявил, что участники встречи решили провести учения многонациональных сил в ближайшие месяцы.