Полиция ищет участников массовой драки на АЗС под Уфой

Несколько человек подрались на автозаправочной станции в Уфимском районе Башкортостана. Полиция проводит проверку по факту инцидента, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Снятое очевидцем видео потасовки попало в соцсети, пишет Ufa1. Согласно ролику, драку начали двое мужчин, затем к ним присоединилась женщина, следом — еще несколько посетителей АЗС. По данным МВД, один из них распылил перцовый баллончик, но за медицинской помощью никто не обращался.

Все участники драки скрылись до приезда полиции. «По данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств и участников произошедшего», — указали в МВД.

В Башкортостане, как и в десятках других регионов, действуют лимиты на продажу топлива: не более 30 л на один автомобиль. Очереди на АЗС региона начали образовываться еще в конце июня — число машин в ожидании заправки в Уфе превышало 800.

Затем ситуация стабилизировалась, но с 7 июля власти снова отмечают рост числа машин в очередях на АЗС. По словам министра промышленности региона Александра Шельдяева, это связано с тем, что частные сети заправок испытывают трудности с приобретением топлива на бирже.