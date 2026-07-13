В Башкирии вновь растет число автомобилей на АЗС

В Башкирии с 10 июля вновь растет число автомобилей на АЗС, сообщил министр промышленности региона Александр Шельдяев. Он доложил, что в оперативном штабе постоянно мониторят ситуацию с обеспечением топливом. В приоритете — обеспечение экстренных и коммунальных служб, обеспечение социальных потребностей населения.

Ранее оперштаб запретил продавать топливо в канистры и другие емкости и поручил муниципалитетам проводить ежесуточный мониторинг остатков топлива и очередей на заправках.

В рамках мониторинга наиболее напряженной была ситуация 26-28 июня, в частности, в Уфе на АЗС в среднем находилось 50 машин. Сложной была ситуация в Стерлитамаке, Нефтекамске и Кумертау, после введения мер ситуация нормализовалась. На 7 июля в очереди на АЗС было около 10 автомобилей, а с 10 июля наблюдается рост количества автомобилей, но меньше, чем было 26-28 июня. «Связано это с тем, что частные сети АЗС испытывают трудности с приобретением топлива на бирже, поэтому АЗС этих компаний закрыты»,— отметил господин Шельдяев.

По его мнению, на ситуацию также повлияло, что «Лукойл-Уралнефтепродукт» уменьшил выпуск бензина населению на своих АЗС в связи с логистическими сложностями.

Александр Шельдяев заверил, что в районах ситуацию держат на контроле совместно с местными администрациями. С завтрашнего дня «Лукойл-Уралнефтепродукт» планирует увеличить отгрузку бензина на системные АЗС из регионов, которые определены оперативным штабом, добавил он.

Радий Хабиров отметил, что «мы все сейчас эксперты, начиная от бабушки у подъезда, все понимаем, почему нет бензина». «Но мы все-таки работаем на территории, где два крупных нефтеперерабатывающих узла. Это ПНС и группа заводов «Башнефть». С ними надо работать, чтобы это у нас было»,— заявил он.

Майя Иванова