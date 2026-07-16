Компания «ПРОДО Тюменский бройлер» запустила производство на новой площадке

Первая партия мясной продукции, произведенной на новой площадке компании «ПРОДО Тюменский бройлер» в селе Шорохово Исетского округа, поступила в торговые сети Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба департамента АПК Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента АПК Тюменской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба департамента АПК Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента АПК Тюменской области

Общая площадь производственных цехов на площадке превышает 3 тыс. кв. м. На территории предприятия расположены складские помещения, в том числе с камерами глубокой заморозки, технологические линии, административно-бытовой комплекс.

Выход на полную проектную мощность запланирован осенью этого года: ежемесячно предприятие будет выпускать от 350 тонн продукции из категории «мясная гастрономия». Сейчас на предприятии завершаются настройка оборудования для маркировки «Честный знак» и наладка производственных линий. Также набирается персонал: для жителей Исетского муниципального округа создано около 130 новых рабочих мест.

Запуск площадки станет новым этапом развития мясоперерабатывающего кластера Тюменской области. Директор «ПРОДО Тюменский бройлер» Владимир Колот отметил, что открытие подразделения позволит увеличить выпуск колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов на треть. «Кроме того, проект направлен на повышение уровня биобезопасности, что важно для птицеводческого предприятия. Мы разделяем процессы выращивания и производства "мясной гастрономии", тем самым сокращая всевозможные риски для поголовья и повышая качество выпускаемой продукции»,— рассказал он.

Ирина Пичурина