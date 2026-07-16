ВШЭ пообещала бесплатно обучать операторов БПЛА и ветеранов БАРС
Высшая школа экономики (ВШЭ) расширила квоты для участников СВО и их семей. Теперь университет будет бесплатно зачислять на программы бакалавриата и магистратуры абитуриентов, которые отслужили год в отряде «БАРС» или войсках беспилотных систем, указано на сайте вуза.
Контракт должен заключаться через университет. Сразу после его подписания абитуриента зачисляют на программу ДПО (если высшее образование уже есть) или на дополнительную общеобразовательную программу для взрослых (если его нет). По окончании контракта абитуриент получит «гарантированное место на выбранной программе бакалавриата или магистратуры за счет средств университета», утверждается на сайте ВШЭ.
Университет подчеркивает, что такой вариант поступления подходит тем, кому не хватило «нескольких баллов» для зачисления на бюджетное место. ВШЭ обращает внимание, что служба в «БАРС Москва» добровольная, контракт ограничен одним годом, а срок можно зачесть в счет службы по призыву.
В российских вузах выделена отдельная квота для участников СВО и их детей. На нее отводится не менее 10% бюджетных мест по каждой образовательной программе. В 2025 году по ней поступили 4217 участников специальной военной операции, в 2026 году заявления подали свыше 7 тыс. военных.
Инициатива Высшей школы экономики (ВШЭ) по бесплатному обучению операторов БПЛА и ветеранов БАРС является частью более широкой тенденции поддержки участников специальной военной операции и их семей в российской системе образования. Ранее правительство одобрило законопроект о бесплатном получении второго среднего профессионального образования для участников СВО, а Минобрнауки предлагало дать студентам-участникам СВО право обучаться бесплатно, даже если они изначально поступили на коммерческие места.
Уже в 2023 году Высшая школа экономики стала одним из лидеров по приему студентов в рамках отдельной квоты, предназначенной для участников СВО и их семей. В целом, по итогам приемной кампании 2023 года, около 9400 человек воспользовались этой льготой, из них 1200 были участниками СВО. При этом в 2025 году лишь 6% от общего числа занявших бюджетные места поступили по отдельной квоте, что указывает на неполную заполняемость этих мест.
С 2026 года в вузах изменятся правила перераспределения бюджетных мест. Теперь невостребованные целевые места должны быть сначала предложены абитуриентам, имеющим право на льготы, включая участников СВО и их детей, прежде чем они попадут в общий конкурс. Эксперты отмечают, что, несмотря на растущий спрос на поступление по квоте для участников СВО, места по отдельной квоте часто не заполняются даже в рамках обязательных 10%.