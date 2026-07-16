ВШЭ пообещала бесплатно обучать операторов БПЛА и ветеранов БАРС

Высшая школа экономики (ВШЭ) расширила квоты для участников СВО и их семей. Теперь университет будет бесплатно зачислять на программы бакалавриата и магистратуры абитуриентов, которые отслужили год в отряде «БАРС» или войсках беспилотных систем, указано на сайте вуза.

Контракт должен заключаться через университет. Сразу после его подписания абитуриента зачисляют на программу ДПО (если высшее образование уже есть) или на дополнительную общеобразовательную программу для взрослых (если его нет). По окончании контракта абитуриент получит «гарантированное место на выбранной программе бакалавриата или магистратуры за счет средств университета», утверждается на сайте ВШЭ.

Университет подчеркивает, что такой вариант поступления подходит тем, кому не хватило «нескольких баллов» для зачисления на бюджетное место. ВШЭ обращает внимание, что служба в «БАРС Москва» добровольная, контракт ограничен одним годом, а срок можно зачесть в счет службы по призыву.

В российских вузах выделена отдельная квота для участников СВО и их детей. На нее отводится не менее 10% бюджетных мест по каждой образовательной программе. В 2025 году по ней поступили 4217 участников специальной военной операции, в 2026 году заявления подали свыше 7 тыс. военных.