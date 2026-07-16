В деле бывшего замглавы Тамбовщины фигурируют субсидии ГК «Русагро» на 9 млрд

Бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову вменяется общее покровительство основателю ГК «Русагро» Вадиму Мошковичу и его бизнесу. Согласно обвинительному заключению, в результате компании группы в 2015–2020 годах получили из бюджета региона субсидии на 9 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергея Иванова (слева) и Вадима Мошковича (по центру) ведут в зал суда на первое заседание по громкому делу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергея Иванова (слева) и Вадима Мошковича (по центру) ведут в зал суда на первое заседание по громкому делу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уточняется, что речь идет об ООО «Тамбовский бекон», ООО «Агротехнологии» и ООО «Русагро-Тамбов». Также стало известно, что взятку за покровительство бывший чиновник якобы получил не самим охотничьим карабином за 2,6 млн руб., а сертификатом столичного АО «Фирма "Кольчуга"» (собственники скрыты) на соответствующую сумму.

Сергею Иванову обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ, Вадиму Мошковичу — по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Также основателю «Русагро» и бывшему гендиректору компании Максиму Басову вменяется мошенническое хищение акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Накануне Замоскворецкий райсуд Москвы начал рассмотрение их дел — в ходе первого заседания никто из фигурантов не признал свою вину.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова