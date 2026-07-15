Основатель «Русагро» не признал вину в мошенничестве

Основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович не признал вину по делу о мошенничестве. Также отказались признавать вину бывший генеральный директор компании Максим Басов и бывший вице-губернатор тамбовской области Сергей Иванов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дело рассматривает Замоскворецкий районный суд Москвы. Сегодня прокурор огласил обвинительное заключение. Басов заявил, что ему непонятна суть обвинений.

Согласно фабуле дела, Мошкович и Басов в 2018 году убедили владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать акции Quartlink Holding Ltd — головной компании холдинга — по цене €1 за штуку. За это Мошкович предложил господину Бурову инвестиции в «Солнечные продукты».

Вместо этого холдинг подвергли контролируемому банкротству, а часть активов компании выкупили на торгах по реализации имущества «Солнечных продуктов». Всего было похищено 1020 (85%) акций, стоимость которых оценивается в 50 млрд руб. Из них Мошкович и Басов легализовали 28,6 млрд руб.

Вадима Мошковича также обвиняют в даче особо крупной взятки Сергею Иванову. Следствие считает, что основатель «Русагро» подарил чиновнику охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. за общее покровительство. Последнему вменяют получение взятки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хищение продуктов в особо крупном размере».

Никита Черненко