Основатель «Русагро» не признал вину в мошенничестве
Основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович не признал вину по делу о мошенничестве. Также отказались признавать вину бывший генеральный директор компании Максим Басов и бывший вице-губернатор тамбовской области Сергей Иванов. Об этом сообщил «Интерфакс».
Вадим Мошкович
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Дело рассматривает Замоскворецкий районный суд Москвы. Сегодня прокурор огласил обвинительное заключение. Басов заявил, что ему непонятна суть обвинений.
Согласно фабуле дела, Мошкович и Басов в 2018 году убедили владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать акции Quartlink Holding Ltd — головной компании холдинга — по цене €1 за штуку. За это Мошкович предложил господину Бурову инвестиции в «Солнечные продукты».
Вместо этого холдинг подвергли контролируемому банкротству, а часть активов компании выкупили на торгах по реализации имущества «Солнечных продуктов». Всего было похищено 1020 (85%) акций, стоимость которых оценивается в 50 млрд руб. Из них Мошкович и Басов легализовали 28,6 млрд руб.
Вадима Мошковича также обвиняют в даче особо крупной взятки Сергею Иванову. Следствие считает, что основатель «Русагро» подарил чиновнику охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. за общее покровительство. Последнему вменяют получение взятки.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хищение продуктов в особо крупном размере».
Дела о мошенничестве, особенно в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), являются распространенным видом уголовных преступлений. Подобные обвинения часто касаются крупных сумм, как, например, в случае с хищением 404 млн рублей у "Транснефть-Диаскан" или 1 млрд рублей при проектировании красноярского метрополитена, где фигурировал бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Также встречается мошенничество с бюджетными средствами, как в случае с бывшим гендиректором "Футбольного клуба "Тамбов", похитившей 708,16 тыс. руб. субсидий.
Обвиняемые в таких делах часто не признают свою вину, как, например, бывший руководитель администрации Россошанского района Юрий Мишанков, обвиняемый в мошенничестве с земельными участками на 5,7 млн руб., или Ирина Ясакова, бывший вице-президент АНО "Оборонстрой", обвиняемая в мошенничестве с недвижимостью на 55 млн руб. В некоторых случаях обвиняемые сотрудничают со следствием, как это было с саунд-продюсером певицы Линды Михаилом Кувшиновым по делу о мошенничестве с авторскими правами.