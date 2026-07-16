За наезд на инспектора ДПС на Урале водителя отправили на принудительные работы

Городской суд Красноуральска (Свердловская область) признал жителя Башкирии Айрата Мансурова виновным в насилии над сотрудником полиции, назначив ему наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 февраля. Суд установил, что водитель автомобиля Mazda-3, будучи нетрезвым, был остановлен инспектором ДПС для проверки документов в одном из переулков Красноуральска. Вместо этого, чтобы избежать административной ответственности, он совершил наезд на сотрудника, после чего продолжил движение с ним на капоте. Полицейский испытал физическую боль.

Водителя обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти. В ходе судебного разбирательства Айрат Мансуров признал свою вину и выразил раскаяние. Суд также постановил конфисковать у осужденного 363,8 тыс. руб., что соответствует стоимости автомобиля. Приговор не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина