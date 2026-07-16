В Челябинске возбудили дело о мошенничестве в сети магазинов PROStore и PROTechno

Управление МВД России по Челябинску возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при продаже цифровой техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. Расследование начали вскоре после многочисленных заявлений и жалоб горожан на магазин PROStore и PROTechno.

По версии следствия, 30-летний предприниматель совместно с соучастниками организовал в Челябинске работу специализированных магазинов электроники. Клиентам предлагали поставку гаджетов из-за рубежа по договорам предоплаты. Получив средства, злоумышленники не выполнили обязательства по передаче товара. На данный момент ущерб оценивается более чем в 15 млн руб., однако эта сумма может вырасти: потерпевшими уже признаны более 500 жителей Челябинска и других регионов РФ.

Напомним, торговые сети PROStore и PROTechno предлагали технику Apple и Dyson по ценам на 15–20% ниже рыночных при условии ожидания поставки из ОАЭ в течение 50 рабочих дней. В середине июля магазины компаний закрылись, а их руководство заявило о крахе бизнеса, обвинив в случившемся «теневого бенефициара».

Ранее „Ъ-Южный Урал“ сообщал, что еще 23 июня 2026 года Банк России внес проект в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (в частности, финансовой пирамиды). Также председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело на контроль и инициировал вопрос о передаче материалов дела из МВД в производство Следственного комитета.

Подробнее о том, как работала схема и почему эксперты сомневаются в возможности возврата средств покупателям, читайте в материале „Ъ-Южный Урал“.

Евгений Рыженьков