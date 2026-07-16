СК РФ проверит сеть магазинов электроники после жалоб челябинцев на обман

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с массовым обманом покупателей электроники в Челябинской области. Поводом стали многочисленные обращения граждан в приемную главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте», сообщает информационный центр следкома РФ.

Согласно жалобам, клиенты оформляли заказы в онлайн-магазинах электроники, вносили полную предоплату, однако товар не получили, а средства им не вернули. В настоящий момент региональное следственное управление инициировало перед прокуратурой вопрос о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел (МВД) в производство СКР.

Доклад о результатах проверки в Москву представит руководитель регионального управления СК РФ Андрей Щукин.

Сети магазинов электроники, о которых идет речь, называются PROStore и PROTechno. В полицию Челябинска поступило более 400 заявлений от покупателей, которые так и не получили свои телефоны. Общий ущерб может превышать сотни милионнов рублей. Подробнее о закрытии магазинов, схеме обмана и возможных перспективах дела — в материале «Ъ-Южный Урал».

Евгений Рыженьков