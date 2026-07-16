Порядка 230 тыс. кв. м жилья построят в Сургутском районе по КРТ

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) планируется возведение около 230 тыс. кв. м жилья в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщил глава района Андрей Трубецкой, данный механизм позволяет одновременно расселять аварийное жилье и создавать новую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «ВКонтакте» Андрея Трубецкого Фото: страница «ВКонтакте» Андрея Трубецкого

«Сургутский район — один из лидеров Югры по реализации проектов КРТ. В муниципалитете уже реализуются четыре проекта КРТ в Барсово и Солнечном. В каждом поселении предусмотрено строительство по 50 тыс. кв. м. Суммарно — 11,6 га, это 14 жилых домов на 1733 квартиры, с коммерческими помещениями на первых этажах»,— рассказал господин Трубецкой.

В рамках рабочей поездки главы района были осмотрены стройплощадки в Барсово: проект также включает создание сквера с пешеходной аллеей и ремонт улично-дорожной сети, а также проектирование Центра единоборств.

На стадии подготовки к торгам находится проект в Лянторе, где планируют построить более 52 тыс. кв. м жилья на участке площадью 5,8 га. Дополнительно градостроительный совет Югры одобрил четыре новых проекта для поселков Солнечный и Белый Яр. Реализация утвержденных проектов в поселках предусматривает возведение порядка 76 тыс. кв. м жилья, а также благоустройство территорий с созданием тротуаров, пешеходных аллей и монтажом освещения.

Ирина Пичурина