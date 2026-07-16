Собянин: более 200 БПЛА летели на Московский регион для ночной атаки

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотников на российские регионы, включая Московский, происходят регулярно. Например, в ночь с 17 на 18 июня 2026 года над 18 регионами было перехвачено и уничтожено 555 беспилотников, из них 194 на подлете к Москве. Во время этой атаки были повреждены НПЗ в Капотне, торговые комплексы «Садовод» и «Белая дача», а также были эвакуированы пассажиры из аэропорта Шереметьево. В Подмосковье дрон попал в многоквартирный дом в Жуковском, повреждены фитнес-центр и промышленный объект в Люберцах, кровля дома в деревне Степаново, а также были пострадавшие.

В предыдущие месяцы также фиксировались многочисленные атаки. Так, 30 июня 2026 года Сергей Собянин сообщал об уничтожении 61 БПЛА на подлете к Москве, а в Подмосковье пострадали три человека и погиб ребенок. 22 июня было сбито 80 БПЛА, 20 июня – 76 беспилотников только на ближнем рубеже к Москве. Среди пострадавших от атак городов и регионов упоминаются Астраханская, Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Краснодарский край и Крым.