Собянин: более 200 БПЛА летели на Московский регион для ночной атаки
С вечера 15 июля до 9:00 четверга системы ПВО засекли более 200 беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона. Большую часть сбили на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Десять вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил чиновник.
Минобороны России сообщило, что за вечер и ночь над российскими регионами сбили 375 дронов. Последствия на земле есть, в частности, в Энгельсе Саратовской области и в Ярославской области. В столичном регионе о повреждениях и пострадавших не сообщали.
Атаки беспилотников на российские регионы, включая Московский, происходят регулярно. Например, в ночь с 17 на 18 июня 2026 года над 18 регионами было перехвачено и уничтожено 555 беспилотников, из них 194 на подлете к Москве. Во время этой атаки были повреждены НПЗ в Капотне, торговые комплексы «Садовод» и «Белая дача», а также были эвакуированы пассажиры из аэропорта Шереметьево. В Подмосковье дрон попал в многоквартирный дом в Жуковском, повреждены фитнес-центр и промышленный объект в Люберцах, кровля дома в деревне Степаново, а также были пострадавшие.
В предыдущие месяцы также фиксировались многочисленные атаки. Так, 30 июня 2026 года Сергей Собянин сообщал об уничтожении 61 БПЛА на подлете к Москве, а в Подмосковье пострадали три человека и погиб ребенок. 22 июня было сбито 80 БПЛА, 20 июня – 76 беспилотников только на ближнем рубеже к Москве. Среди пострадавших от атак городов и регионов упоминаются Астраханская, Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Краснодарский край и Крым.