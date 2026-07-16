При атаке БПЛА на Энгельс пострадали люди

Составлено ИИ-Ассистентъ

Энгельс и Саратовская область неоднократно подвергались атакам беспилотников с начала специальной военной операции, что приводило к повреждениям гражданской инфраструктуры, включая больницы, детские сады, школы, частные и многоквартирные дома, а также промышленные предприятия. Например, утром 20 марта 2025 года область подверглась массированной атаке, в результате которой пострадали десять человек, а над регионом было сбито 54 беспилотника. На аэродроме Энгельса начался пожар, что привело к эвакуации жителей близлежащих СНТ.

В ответ на эти события власти Саратовской области, включая губернатора Романа Бусаргина, разрабатывают меры поддержки. В частности, пострадавшим жителям Энгельса обещаны материальные выплаты: до 100 тыс. руб. за поврежденный автомобиль, до 150 тыс. руб. за дачный дом и до 250 тыс. руб. за жилой дом. Также предусмотрены дополнительные компенсации за вред здоровью: 30 тыс. руб. за легкий вред, 75 тыс. руб. за средний и 150 тыс. руб. за тяжкий вред. Для помощи пострадавшим открываются оперативные штабы, а в случае угрозы атак занятия в школах переводятся на дистанционный режим.