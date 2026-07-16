Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ярославскую область

Рано утром 16 июля Ярославская область подверглась массированной атаке беспилотников. Среди местных жителей есть жертвы, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, «только в первую волну сбито 19 беспилотников», сейчас средства ПВО продолжают отражать атаку.

«Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали ... Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении», — уточнил глава региона.

О беспилотной опасности в регионе господин Евраев объявил около 6:00 мск. Росавиация ввела ограничения на работу ярославского аэропорта. Было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, в районе НПЗ.

По данным Минобороны России, за ночь над регионами, в том числе над Ярославской областью, сбили 375 БПЛА.