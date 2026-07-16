«Приходится менять тактику»

Президент США обозначил новый срок завершения украинского конфликта: крайней датой стало окончание его каденции. При этом глава Белого дома по-прежнему уверяет, что и Киев, и Москва готовы заключить сделку. Одновременно Вашингтон намерен активизировать военные удары по Ирану, если Исламская Республика в ближайшее время не согласится на переговоры. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп вынужден менять тактику на так называемом внешнем треке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп обозначил новые сроки окончания украинского конфликта, которые, прямо скажем, оптимизмом не блещут. Теперь мир, по идее, должен наступить до конца его каденции — то есть до января 2029 года. При этом 47-й президент Соединенных Штатов по-прежнему хорошо ладит и с Путиным, и с Зеленским. И, по его словам, «сделка по-прежнему близка», хотя реальность выглядит иначе. Конечно, 2029 год — это конечная станция, а сам прорыв может наступить и раньше (хоть завтра). И все же, почему Дональд Трамп вдруг сделал столь пессимистичный прогноз? Это на него не похоже.

Ответ очень прост: предвыборная кампания ушла в историю, а на деле все оказалось намного сложнее. Не сработала главная ставка — договориться с российским коллегой приватно, на уровне личных взаимоотношений. Также не получилось убедить Зеленского — вспоминаем все эти разговоры про карты и их отсутствие. В этой связи дату 15 июля можно считать по-своему рубежной. 47-й президент Соединенных Штатов фактически признал, что ставка не сыграла. Видимо, нужно менять тактику. Явное свидетельство тому — отсутствие вроде бы обещанного звонка Владимиру Путину после личной встречи с Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре 8 июля 2026 года.

Кроме того, высокие шансы на принятие имеет законопроект ныне покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма и здравствующего демократа Ричарда Блюменталя о «разрушительных антироссийских санкциях». Что важно: документ был подготовлен и впервые внесен в Сенат 1 апреля 2025 года. Больше года шли согласования, то есть Трамп явно надеялся на мирную сделку, но, видимо, теперь придется зажечь «адским санкциям» зеленый свет. Пока же глава Белого дома вновь переключился на Иран — там ставки предсказуемо также не сыграли, и сделка как минимум откладывается и, как следствие, ожидается очередной раунд военной эскалации — вернее, он уже стартовал. Причем, видимо, серьезный, потому что в остальных случаях это вряд ли возымеет действие.

А в России в скором времени может появиться одеколон «Дух Анкориджа». Заявка на регистрацию соответствующего товарного знака с таким именем поступила в Роспатент. Тоже по-своему рубежный момент. Историческая встреча на Аляске не будет забыта в памяти народной, как и новый политический термин, который в результате всего этого появился. Жаль, конечно, что исторический саммит не принес иного результата. Впрочем, все еще может быть. Так что будем по-прежнему надеяться на лучшее.

Дмитрий Дризе