«Дух Анкориджа» концентрируется в аромате

В России может появиться одеколон «Дух Анкориджа». Заявка на регистрацию товарного знака с таким именем поступила в Роспатент. Автор запроса выбрал для производства третий класс международной классификации. Это значит, что он собирается продавать духи, ароматическую воду, одеколоны и свечи, пишет “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лейбл «Дух Анкориджа» — это маркетинговый ход на перспективу, уверен управляющий партнер компании Patentus Дмитрий Марканов:

«Я думаю, что товарный знак будет зарегистрирован. Когда мы говорим про "Дух Анкориджа", то подразумеваем некое фантазийное словесное сочетание, которое прямо не указывает на место производства товаров. То есть в случае, например, "Аромата Парижа" мог бы последовать и отказ. Здесь же регистрация пройдет успешно. Каждый раз, когда проходит какое-то мероприятие, саммит, подаются аналогичные заявки».

«Духом Анкориджа» называют ситуацию в американо-российских отношениях. В мае 2026-го замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что это выражение символизирует «атмосферу доверия» между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. У лейбла — хороший имидж, но этого недостаточно для успешного продукта, считает руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Я не помню кейсов, когда политические события ложились в основу сверхуспешных товарных знаков.

Попытки были, но успех или неуспех любой акции определяет рынок, то, насколько люди готовы платить. Сейчас делать прогнозы — задача абсолютно бесперспективная, потому что все зависит от того, насколько инвесторы готовы вкладываться в эту продукцию, что они будут выпускать, будут ли ее рекламировать и каким образом, каковы рыночные планы. Именно эти факторы определяют дальнейшую перспективу этого продукта.

Если ничего этого нет и это просто будет зарегистрированный торговый знак, он так и останется на бумаге. Если же какой-то серьезный бренд или предприниматель захотят с этим работать и увидят здесь потенциал, зная, как действуют законы маркетинга, то, конечно, они могут сделать из этого вполне успешный продукт».

Заявка поступила в Роспатент 10 июля. В тот день сенаторы в США сообщили о согласовании законопроекта об «адских санкциях» против России. Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин уверен, что это не просто совпадение, а ответный удар:

«Если изначально говорили, что "дух Анкориджа" иссякает, то сейчас есть риск, что он иссяк окончательно. Такая информационно-тепловая ракета, наверное, которая как-то поиграет некоторое время. У Шамана тоже были товарные знаки "Я русский" и битвы за все эти истории. Символически это все. Можно данные социологов посмотреть, что россияне считают главными политическими событиями недели. Что-то я не видел в прошлую пятницу "духа Анкориджа", потому что люди заняты совершенно другими темами».

В 2025 году возник бренд нишевой парфюмерии Vdohni. Это духи с ароматом «технологического суверенитета», поясняли власти. Чиновники называли разработку «инновационным решением». На маркетплейсах цена оригинального парфюма начинается от 7 тыс. руб. за 15 мл.

Леонид Пастернак