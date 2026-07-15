«Своеобразная победа ястребов»
Дмитрий Дризе — о дальнейшей судьбе законопроекта Грэма-Блюменталя
«Линдси этого хотел», — Дональд Трамп заявил, что законопроект о «разрушительных» санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. При этом президент США не исключил, что документ будет расширен и затронет Иран, а также его так называемые прокси-силы. Однако, по информации источников New York Times, для Трампа принятие законопроекта сейчас не приоритетная задача. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что американский лидер пытается не выглядеть откровенно антироссийским.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Буквально за день до своей смерти, 10 июля 2026 года, Линдси Грэм, выступая на пресс-конференции в Киеве, заявил, что законопроект о «разрушительных» антироссийских санкциях согласован с Белым домом. Наверное, это можно считать американским подарком Украине, который ныне покойный сенатор привез из-за океана. Фактически речь идет о запрете покупателям российских нефти, газа, а также урана поставлять свои товары в Америку. Точнее сказать: президент США получит право возводить соответствующие барьеры. Что важно отметить — данные меры все-таки не будут вводиться автоматически, иначе случится коллапс мировой экономики.
Однако это будет серьезный элемент давления на несговорчивых партнеров.
Поддержка Конгресса означает общественный консенсус, когда главу государства нельзя обвинить в волюнтаризме, сумасбродстве и тем более попытаться объявить ему импичмент. А что же Дональд Трамп? Ранее 47-й президент Соединенных Штатов не говорил ни да ни нет. В целом он «за», но есть много нюансов. Авторы в итоге пошли на компромисс — как было сказано выше, глава Белого дома получил право использовать закон по своему усмотрению. Сейчас на прямой вопрос «что он обо всем этом думает?» Дональд Трамп опять ответил уклончиво: «Линдси очень этого хотел — у документа высокие шансы на принятие. Возможно, туда нужно внести еще Иран и "Хезболлу"».
В этом можно заподозрить желание затянуть принятие, забюрократизировать процесс.
Между тем, даже при беглом анализе получается, что все не так страшно, как могло бы показаться на первый взгляд. Никто никакие 500-процентные санкции не введет. Тем не менее, дело не в законе. Здесь скорее важно зафиксировать изменение позиции Америки и лично ее нынешнего президента в отношении России. Что уж там скрывать — получается так, что Дональд Трамп официально поддержал антироссийскую линию Конгресса. Случилась своеобразная победа ястребов. Поэтому он и колеблется, пытается всячески размыть именно эту самую антироссийскую сущность, мол, еще Иран затронем, «Хезболлу» или кто-нибудь еще.
К слову, глава Белого дома заявил, что не верит в конспирологические версии смерти сенатора Линдси Грэма. Однако можно рискнуть сказать, что никакое «смягчение» не поможет — впереди промежуточные выборы, нужно уступать общественному мнению не только в США, но и во всем мире. А оно, скажем так, не всегда на российской стороне. Да и в принципе с трудом верится в перезагрузку и восстановление конструктивного партнерства. По крайней мере, в данный момент времени.