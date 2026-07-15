«Линдси этого хотел», — Дональд Трамп заявил, что законопроект о «разрушительных» санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. При этом президент США не исключил, что документ будет расширен и затронет Иран, а также его так называемые прокси-силы. Однако, по информации источников New York Times, для Трампа принятие законопроекта сейчас не приоритетная задача. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что американский лидер пытается не выглядеть откровенно антироссийским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Буквально за день до своей смерти, 10 июля 2026 года, Линдси Грэм, выступая на пресс-конференции в Киеве, заявил, что законопроект о «разрушительных» антироссийских санкциях согласован с Белым домом. Наверное, это можно считать американским подарком Украине, который ныне покойный сенатор привез из-за океана. Фактически речь идет о запрете покупателям российских нефти, газа, а также урана поставлять свои товары в Америку. Точнее сказать: президент США получит право возводить соответствующие барьеры. Что важно отметить — данные меры все-таки не будут вводиться автоматически, иначе случится коллапс мировой экономики.

Однако это будет серьезный элемент давления на несговорчивых партнеров.

Поддержка Конгресса означает общественный консенсус, когда главу государства нельзя обвинить в волюнтаризме, сумасбродстве и тем более попытаться объявить ему импичмент. А что же Дональд Трамп? Ранее 47-й президент Соединенных Штатов не говорил ни да ни нет. В целом он «за», но есть много нюансов. Авторы в итоге пошли на компромисс — как было сказано выше, глава Белого дома получил право использовать закон по своему усмотрению. Сейчас на прямой вопрос «что он обо всем этом думает?» Дональд Трамп опять ответил уклончиво: «Линдси очень этого хотел — у документа высокие шансы на принятие. Возможно, туда нужно внести еще Иран и "Хезболлу"».

В этом можно заподозрить желание затянуть принятие, забюрократизировать процесс.

Между тем, даже при беглом анализе получается, что все не так страшно, как могло бы показаться на первый взгляд. Никто никакие 500-процентные санкции не введет. Тем не менее, дело не в законе. Здесь скорее важно зафиксировать изменение позиции Америки и лично ее нынешнего президента в отношении России. Что уж там скрывать — получается так, что Дональд Трамп официально поддержал антироссийскую линию Конгресса. Случилась своеобразная победа ястребов. Поэтому он и колеблется, пытается всячески размыть именно эту самую антироссийскую сущность, мол, еще Иран затронем, «Хезболлу» или кто-нибудь еще.

К слову, глава Белого дома заявил, что не верит в конспирологические версии смерти сенатора Линдси Грэма. Однако можно рискнуть сказать, что никакое «смягчение» не поможет — впереди промежуточные выборы, нужно уступать общественному мнению не только в США, но и во всем мире. А оно, скажем так, не всегда на российской стороне. Да и в принципе с трудом верится в перезагрузку и восстановление конструктивного партнерства. По крайней мере, в данный момент времени.

Дмитрий Дризе