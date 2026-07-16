The National: Израиль и Ливан согласовывают вывод ЦАХАЛа из двух зон
Делегации Израиля и Ливана в ближайшие дни проведут переговоры, чтобы согласовать сроки создания двух пилотных зон на юге Ливана. С этих территорий будут выведены военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The National со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, ливанская сторона потребовала провести переговоры как можно скорее, а власти Израиля пообещали принять решение на ближайшем военном совещании. «Но мы думаем, что израильтяне могут попытаться затянуть этот процесс»,— отметил источник.
Израиль и Ливан договорились установить графики создания пилотных зон по итогам шестого раунда прямых переговоров Израиля и Ливана при посредничестве США. Встреча прошла 14-15 июля в Риме.
В конце июня в Вашингтоне стороны подписали соглашение об урегулировании конфликта. Израиль и Ливан договорились, что контроль над пилотными зонами перейдет ливанской стороне после вывода оттуда израильских войск и разоружения шиитской группировки «Хезболла».
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Переговоры между Израилем и Ливаном, о которых идет речь, по данным Госдепартамента США, стали первыми прямыми контактами на политическом уровне с 1993 года. До этого попытки разрешить конфликт часто сталкивались с сопротивлением ливанской группировки «Хезболла». Например, в апреле 2026 года «Хезболла» заявляла, что выступает против прямых контактов Ливана с Израилем, а ранее, в 2024 году, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упоминал о готовности к переговорам по разоружению «Хезболлы» и установлению мира между странами.
Процесс урегулирования осложняется тем, что Израиль настаивает на разоружении «Хезболлы» и выводе ее сил из приграничных районов Южного Ливана, а также на компенсации за ущерб, нанесенный группировкой. Ливанское правительство, в свою очередь, сталкивается с ограниченными возможностями по разоружению «Хезболлы», которая действует как «государство в государстве». Израильская сторона также выражает беспокойство по поводу американо-иранских договоренностей, которые могут ограничить действия ЦАХАЛа против «Хезболлы».