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Уралец осужден за призывы убивать сотрудников правоохранительных органов

Жителю Березовского (Свердловская область) городской суд назначил год принудительных работ с удержанием 9% заработка в пользу государства за призывы убивать сотрудников правоохранительных органов, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2022 году фигурант, находясь в Березовском, написал в открытом доступе соответствующий комментарий во «ВКонтакте». Позднее его задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Ирина Пичурина

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